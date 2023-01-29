Зачем присутствуют судьи? Их задача – наблюдать за правильностью процесса . После выхода из воды, человек нарекается евреем.

На втором этапе и мужчины и женщины проходят через процесс окунания в микву . Специальная вода позволяет очистить тело и душу от нечистот. Погрузившись в воду, человек выходит из нее полноправным евреем. Что подразумевается под нечистотами? Это грехи и ошибки прошлого.

Женщины автоматически переходят ко второму этапу, но только после положительного ответа раввинского суда.

Подготовка к хирургическому вмешательству обязательна. Когда кандидат будет готов, вместе с направлением в больницу, он получает направление и на анализы.

Гиюр в Израиле подразумевает проведение обрезания моэлем. Процедура осуществляется под местной анестезией. Если мужчина уже обрезан, в данной ситуации хирург только проколет иглой место среза крайней плоти.

Что включает первый этап? Его проходят исключительно мужчины . В его основе лежит процесс обрезания. Процедура проводится по направлению, абсолютно бесплатно, а также под контролем трех раввинов. Избежать этого момента невозможно. Исключение – если обрезание было сделано ранее.

После заседания, суд выносит решение . Если оно положительное – кандидат получает направление на обряд гиюр. В случае отказа, человеку выдают рекомендации, указывают на основные проблемы в знаниях, а также назначают дату следующего заседания.

Еще одна часть заседания – это проверка знаний кандидата относительно заповедей Тору, традиций еврейской общины, молитв и т.д. Знать ответы должен не только отвечающий, но и члены его семьи. В некоторых случаях к процессу приобщаются и дети.

Вопросы получает не только кандидат, но и его семья. В обязательном порядке задаются наводящие вопросы детям . В случае, если дети слишком маленькие, раввины задают дополнительные вопросы родителям, они касаются дальнейших планов и воспитания.

В назначенный период кандидат вместе со всеми членами своей семьи обязан прийти на собеседование . На данном этапе раввины будут задавать вопросы об обучении, интересоваться размышлениями, а также образом жизни всей семьи. Проходить обучение необходимо только кандидату, а вот соблюдать правила и предписания еврейского общества обязаны все .

Заседание Раввинского суда – это последний этап , на котором принимается решение относительно проведения человека в гиюр. Заседание проходит в зимний и летний период.

В случае, если, по мнению раввина, кандидат не готов, он получает рекомендации и направляется дальнейшее обучение и подготовку.

Раввин проверяет полученные знания и берет развернутое интервью. На основании полученной информации, раввин принимает решение. Если полученных знаний, по его мнению, достаточно, кандидат направляется на заседание в Раввинский суд .

Вторая встреча возможно только лишь в том случае, если кандидат обладает достаточным количеством теоретической информации. Вторая встреча подразумевает общение с раввином . Что происходит на данном этапе?

Что происходит на второй встрече

При первичном посещении собеседования, важно захватить с собой пакет документов. Дополнительно потребуются и рекомендации . Для чего это нужно? Проверить чистоту намерений кандидата, а также подчеркнуть факт того, что он общается с еврейской общиной и соблюдает разрешенные заповеди.

Кандидат проходит обязательное тестирование, оно проводится в письменном варианте . При успешной сдаче общих знаний, принимающая сторона объясняет, что делать дальше. Если кандидат живет в России, ему необходимо связаться с ульпан-гиюром . Если кандидат проживает на территории Израиля, необходимо найти учителя (наставника), который поможет в изучении теории.

На данном этапе человек проходит собеседование. Общение осуществляется с раввином Баренбаума или членом раввинского суда.

Что происходит на первой встрече На данном этапе человек проходит собеседование. Общение осуществляется с раввином Баренбаума или членом раввинского суда. Кандидат проходит обязательное тестирование, оно проводится в письменном варианте. При успешной сдаче общих знаний, принимающая сторона объясняет, что делать дальше. Если кандидат живет в России, ему необходимо связаться с ульпан-гиюром. Если кандидат проживает на территории Израиля, необходимо найти учителя (наставника), который поможет в изучении теории. При первичном посещении собеседования, важно захватить с собой пакет документов. Дополнительно потребуются и рекомендации. Для чего это нужно? Проверить чистоту намерений кандидата, а также подчеркнуть факт того, что он общается с еврейской общиной и соблюдает разрешенные заповеди.

Что происходит на второй встрече Вторая встреча возможно только лишь в том случае, если кандидат обладает достаточным количеством теоретической информации. Вторая встреча подразумевает общение с раввином. Что происходит на данном этапе? Раввин проверяет полученные знания и берет развернутое интервью. На основании полученной информации, раввин принимает решение. Если полученных знаний, по его мнению, достаточно, кандидат направляется на заседание в Раввинский суд. В случае, если, по мнению раввина, кандидат не готов, он получает рекомендации и направляется дальнейшее обучение и подготовку.

Раввинский суд Заседание Раввинского суда – это последний этап, на котором принимается решение относительно проведения человека в гиюр. Заседание проходит в зимний и летний период. В назначенный период кандидат вместе со всеми членами своей семьи обязан прийти на собеседование. На данном этапе раввины будут задавать вопросы об обучении, интересоваться размышлениями, а также образом жизни всей семьи. Проходить обучение необходимо только кандидату, а вот соблюдать правила и предписания еврейского общества обязаны все. Вопросы получает не только кандидат, но и его семья. В обязательном порядке задаются наводящие вопросы детям. В случае, если дети слишком маленькие, раввины задают дополнительные вопросы родителям, они касаются дальнейших планов и воспитания. Еще одна часть заседания – это проверка знаний кандидата относительно заповедей Тору, традиций еврейской общины, молитв и т.д. Знать ответы должен не только отвечающий, но и члены его семьи. В некоторых случаях к процессу приобщаются и дети. После заседания, суд выносит решение. Если оно положительное – кандидат получает направление на обряд гиюр. В случае отказа, человеку выдают рекомендации, указывают на основные проблемы в знаниях, а также назначают дату следующего заседания.

Первый этап гиюра Что включает первый этап? Его проходят исключительно мужчины. В его основе лежит процесс обрезания. Процедура проводится по направлению, абсолютно бесплатно, а также под контролем трех раввинов. Избежать этого момента невозможно. Исключение – если обрезание было сделано ранее. Гиюр в Израиле подразумевает проведение обрезания моэлем. Процедура осуществляется под местной анестезией. Если мужчина уже обрезан, в данной ситуации хирург только проколет иглой место среза крайней плоти. Подготовка к хирургическому вмешательству обязательна. Когда кандидат будет готов, вместе с направлением в больницу, он получает направление и на анализы. Женщины автоматически переходят ко второму этапу, но только после положительного ответа раввинского суда.