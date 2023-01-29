Гиюр: прохождение и требования
Гиюр – это процесс принятия иудаизма. Данная процедура подходит для лиц, не имеющих родства с еврейской национальностью. Главная цель гиюра – предоставление возможности изменении вероисповедания с целью получения гражданства Израиля. Для гиюра необходимо пройти подготовку, собрать установленный пакет документов и пройти этапы процедуры.
Лица, которые не имеют родства с еврейской национальностью, но хотят стать полноценными гражданами страны, обязаны изменить вероисповедание. В основе процедуры лежит изучение особенностей Израиля, а также еврейской общины.
Главное условие – это следование еврейскому закону. Это действие необходимо для ортодоксального гиюра. Существует и реформистский гиюр, согласно которому, между женщинами и мужчинами устанавливается равенство.
Данное движение появилось относительно недавно и стало основной причиной разногласий. Для изменения вероисповедания и полного погружения в еврейскую общину требуется принять ортодоксальный гиюр.
Гиюр для мужчин — что подразумевает
В основе гиюра для мужчин лежит процедура обрезания. В некоторых случаях фиксируется, что человек проходил через этот процесс (чаще в детском возрасте). Повторное обрезание не проводится, останется только лишь омовение в микве.
Процесс обрезания – это центральная заповедь. Оперативное вмешательство осуществляется хирургом. Процедура проводится по направлению в определенной больнице (самостоятельно выбрать данную опцию не получится). После обрезания, определяется день, когда будет проведено окунание в микву. Все организационные моменты согласовываются с раввинатом.
Гиюр для женщин – что лежит в основе
Обязательным обрядом для женщин является спускание в микву для омовения. Ранее, использовался обряд жертвоприношения, но с недавнего времени он исключен. Что собой представляет спускание в микву? Миква – это специальный бассейн для ритуального очищения. По законам иудеев, все лица, желающие принять иудаизм, обязаны пройти данный обряд. Состоит он из нескольких этапов.
- Первое – окунание в микву без одежды (при этом процессе никто не присутствует).
- Второе окунание осуществляется в специальном халате свободного кроя под надзором судей. Они не только контролируют процесс, но и задают обязательные вопросы, а также просят повторить молитвенные фразы. Дополнительно необходимо прочитать благословение.
- Третий этап – это окунание с головой.
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Как подготовиться к Гиюру
Перед тем как пройти гиюр, необходимо подготовиться. Подготовительный этап является самым сложным и длительным. В его основе лежит:
- Изучение теоретической части с учителем. Изучение теории направлено на знакомство с молитвами, заповедями и религиозными праздниками. Дополнительно изучаются основные иудейские книги, Тору. Прохождение обучения – это обязательная часть подготовки. Будущему иудею придется пройти тестирование. Длительность обучения зависит от количества занятий в неделю.
- Длительность обучения зависит от количества занятий в неделю. По стандарту, длительность одного урока составляет – 3 часа. Обучение будет завершено сразу после усвоения всего теоретического материала.
- Участие в жизни общины. Согласно ее требованиям, человек обязан посещать синагогу, а также дружить со всеми членами общины. Если принятие гиюр будет проводиться на территории Израиля, необходимо завести знакомство с еврейской семьей, которая в последствие, будет регулярно принимать вас в Шаббат.
- Посещение раввинского суда. Это обязательный этап. Посещать раввинский суд необходимо раз в несколько месяцев. Основная цель – проверка полученных знаний, а также серьезности намерений.
Заседания проводятся регулярно, и в зависимости от подготовки кандидата, ему открывается доступ к дополнительным заповедям.
Следовать заповедям без разрешения – недопустимо. Некоторые лица, ошибочно полагают, что такое действие покажет искренность намерений стать иудеем. На практике, это не так. Искренность намерений проверяется в точном соблюдении указаний учителя и раввината.
Сколько длится подготовка? Подготовительный этап может занимать от года. Все зависит от готовности человека.
Какие нужны документы
Перед тем как принять гиюр, человек должен не только пройти подготовку, но и предоставить установленный пакет документов:
- Справку, подтверждающую отсутствие судимости.
- Рекомендации из еврейской общины страны проживания или Израиля (в зависимости от того, где происходит процедура). Рекомендации обязательно переводятся на иврит.
- Фотографии (достаточно 4 штуки). Фото прилагает не только кандидат, но и его/ее супруга/супруг.
- Биографию и просьбу о принятии гиюр. Данные обязательно переводятся на иврит, а вот нотариальный перевод не нужен.
- Копии заграничного паспорта, а также визы вместе с заполненным бланком.
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Как проходит церемония гиюра
Обряд гиюр проходит в два этапа. Существует утвержденный протокол, но он не обязателен к выполнению. Например, на первом этапе может выясниться, что человек достаточно подготовился, или, напротив, не готов. Если по результатам первого этапа выяснится, что кандидат не готов, он получит отказ.
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Первая встреча
Что происходит на первой встрече
На данном этапе человек проходит собеседование. Общение осуществляется с раввином Баренбаума или членом раввинского суда.
Кандидат проходит обязательное тестирование, оно проводится в письменном варианте. При успешной сдаче общих знаний, принимающая сторона объясняет, что делать дальше. Если кандидат живет в России, ему необходимо связаться с ульпан-гиюром. Если кандидат проживает на территории Израиля, необходимо найти учителя (наставника), который поможет в изучении теории.
При первичном посещении собеседования, важно захватить с собой пакет документов. Дополнительно потребуются и рекомендации. Для чего это нужно? Проверить чистоту намерений кандидата, а также подчеркнуть факт того, что он общается с еврейской общиной и соблюдает разрешенные заповеди.
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Вторая встреча
Что происходит на второй встрече
Вторая встреча возможно только лишь в том случае, если кандидат обладает достаточным количеством теоретической информации. Вторая встреча подразумевает общение с раввином. Что происходит на данном этапе?
Раввин проверяет полученные знания и берет развернутое интервью. На основании полученной информации, раввин принимает решение. Если полученных знаний, по его мнению, достаточно, кандидат направляется на заседание в Раввинский суд.
В случае, если, по мнению раввина, кандидат не готов, он получает рекомендации и направляется дальнейшее обучение и подготовку.
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Раввинский суд
Раввинский суд
Заседание Раввинского суда – это последний этап, на котором принимается решение относительно проведения человека в гиюр. Заседание проходит в зимний и летний период.
В назначенный период кандидат вместе со всеми членами своей семьи обязан прийти на собеседование. На данном этапе раввины будут задавать вопросы об обучении, интересоваться размышлениями, а также образом жизни всей семьи. Проходить обучение необходимо только кандидату, а вот соблюдать правила и предписания еврейского общества обязаны все.
Вопросы получает не только кандидат, но и его семья. В обязательном порядке задаются наводящие вопросы детям. В случае, если дети слишком маленькие, раввины задают дополнительные вопросы родителям, они касаются дальнейших планов и воспитания.
Еще одна часть заседания – это проверка знаний кандидата относительно заповедей Тору, традиций еврейской общины, молитв и т.д. Знать ответы должен не только отвечающий, но и члены его семьи. В некоторых случаях к процессу приобщаются и дети.
После заседания, суд выносит решение. Если оно положительное – кандидат получает направление на обряд гиюр. В случае отказа, человеку выдают рекомендации, указывают на основные проблемы в знаниях, а также назначают дату следующего заседания.
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Первый этап гиюра
Первый этап гиюра
Что включает первый этап? Его проходят исключительно мужчины. В его основе лежит процесс обрезания. Процедура проводится по направлению, абсолютно бесплатно, а также под контролем трех раввинов. Избежать этого момента невозможно. Исключение – если обрезание было сделано ранее.
Гиюр в Израиле подразумевает проведение обрезания моэлем. Процедура осуществляется под местной анестезией. Если мужчина уже обрезан, в данной ситуации хирург только проколет иглой место среза крайней плоти.
Подготовка к хирургическому вмешательству обязательна. Когда кандидат будет готов, вместе с направлением в больницу, он получает направление и на анализы.
Женщины автоматически переходят ко второму этапу, но только после положительного ответа раввинского суда.
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Второй этап гиюра
Второй этап гиюра
На втором этапе и мужчины и женщины проходят через процесс окунания в микву. Специальная вода позволяет очистить тело и душу от нечистот. Погрузившись в воду, человек выходит из нее полноправным евреем. Что подразумевается под нечистотами? Это грехи и ошибки прошлого.
Окунание осуществляется в три этапа:
- в полном обнажении;
- в халате в присутствии судей;
- с головой.
Зачем присутствуют судьи? Их задача – наблюдать за правильностью процесса. После выхода из воды, человек нарекается евреем.
На данном этапе человек проходит собеседование. Общение осуществляется с раввином Баренбаума или членом раввинского суда.
Кандидат проходит обязательное тестирование, оно проводится в письменном варианте. При успешной сдаче общих знаний, принимающая сторона объясняет, что делать дальше. Если кандидат живет в России, ему необходимо связаться с ульпан-гиюром. Если кандидат проживает на территории Израиля, необходимо найти учителя (наставника), который поможет в изучении теории.
При первичном посещении собеседования, важно захватить с собой пакет документов. Дополнительно потребуются и рекомендации. Для чего это нужно? Проверить чистоту намерений кандидата, а также подчеркнуть факт того, что он общается с еврейской общиной и соблюдает разрешенные заповеди.
Вторая встреча возможно только лишь в том случае, если кандидат обладает достаточным количеством теоретической информации. Вторая встреча подразумевает общение с раввином. Что происходит на данном этапе?
Раввин проверяет полученные знания и берет развернутое интервью. На основании полученной информации, раввин принимает решение. Если полученных знаний, по его мнению, достаточно, кандидат направляется на заседание в Раввинский суд.
В случае, если, по мнению раввина, кандидат не готов, он получает рекомендации и направляется дальнейшее обучение и подготовку.
Заседание Раввинского суда – это последний этап, на котором принимается решение относительно проведения человека в гиюр. Заседание проходит в зимний и летний период.
В назначенный период кандидат вместе со всеми членами своей семьи обязан прийти на собеседование. На данном этапе раввины будут задавать вопросы об обучении, интересоваться размышлениями, а также образом жизни всей семьи. Проходить обучение необходимо только кандидату, а вот соблюдать правила и предписания еврейского общества обязаны все.
Вопросы получает не только кандидат, но и его семья. В обязательном порядке задаются наводящие вопросы детям. В случае, если дети слишком маленькие, раввины задают дополнительные вопросы родителям, они касаются дальнейших планов и воспитания.
Еще одна часть заседания – это проверка знаний кандидата относительно заповедей Тору, традиций еврейской общины, молитв и т.д. Знать ответы должен не только отвечающий, но и члены его семьи. В некоторых случаях к процессу приобщаются и дети.
После заседания, суд выносит решение. Если оно положительное – кандидат получает направление на обряд гиюр. В случае отказа, человеку выдают рекомендации, указывают на основные проблемы в знаниях, а также назначают дату следующего заседания.
Что включает первый этап? Его проходят исключительно мужчины. В его основе лежит процесс обрезания. Процедура проводится по направлению, абсолютно бесплатно, а также под контролем трех раввинов. Избежать этого момента невозможно. Исключение – если обрезание было сделано ранее.
Гиюр в Израиле подразумевает проведение обрезания моэлем. Процедура осуществляется под местной анестезией. Если мужчина уже обрезан, в данной ситуации хирург только проколет иглой место среза крайней плоти.
Подготовка к хирургическому вмешательству обязательна. Когда кандидат будет готов, вместе с направлением в больницу, он получает направление и на анализы.
Женщины автоматически переходят ко второму этапу, но только после положительного ответа раввинского суда.
На втором этапе и мужчины и женщины проходят через процесс окунания в микву. Специальная вода позволяет очистить тело и душу от нечистот. Погрузившись в воду, человек выходит из нее полноправным евреем. Что подразумевается под нечистотами? Это грехи и ошибки прошлого.
Окунание осуществляется в три этапа:
- в полном обнажении;
- в халате в присутствии судей;
- с головой.
Зачем присутствуют судьи? Их задача – наблюдать за правильностью процесса. После выхода из воды, человек нарекается евреем.
Могут ли отказать в гиюре
Раввин может отказать в гиюр в следующих случаях:
- Корыстные цели. Человек не желает искренне становится евреем, а лишь придерживается цели любыми способами получить гражданство.
- Ведение привычного образа жизни. Для становления иудеем, необходимо изменить образ жизни.
- Наличие заболеваний. Гиюр недоступен умственно неполноценным лицам, в связи с тем, что они не несут ответственности за собственные действия.
- Глухота. Глухонемые люди не могут слушать и повторять то, о чем их просят.
- Мужчины-амаликитяне. Лица, принадлежащие к древнему арабскому кочевому племени, не могут принять гиюр.
Образ жизни после прохождения гиюра
Пройти гиюр – это дать обязательство на соблюдение всех записей (всего их 613), а также еврейских традиций и обычаев. Принятие иудаизма – это не только изменение вероисповедания, а полное изменение образа жизни.
Принятие иудаизма сопровождается рядом требований, который распространяются на мужчин и женщин. Основные требования для мужчин:
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Обрезание
Для того чтобы стать иудеем обязательно необходимо пройти процедуру обрезания. Хирургическое вмешательство осуществляется в условиях стационара, в присутствии 3-х раввинов. Операция проводится за счет раввината.
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Борода
Для принятия иудаизма необходимо иметь бороду, а также носить кипу. Новоиспеченные евреи не имеют права сбривать бороду, допустимо лишь ее незначительное укорачивание. Дополнительно придется отрастить пейсы.
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Одежда
К внешнему виду мужчины выдвигается ряд требований, которые касаются и одежды. Она должны быть закрытой, а также без ярких оттенков. Укороченные варианты, типа футболок и шорт – полностью исключены. По традициям, иудеи носят темные костюмы.
Для того чтобы стать иудеем обязательно необходимо пройти процедуру обрезания. Хирургическое вмешательство осуществляется в условиях стационара, в присутствии 3-х раввинов. Операция проводится за счет раввината.
Для принятия иудаизма необходимо иметь бороду, а также носить кипу. Новоиспеченные евреи не имеют права сбривать бороду, допустимо лишь ее незначительное укорачивание. Дополнительно придется отрастить пейсы.
К внешнему виду мужчины выдвигается ряд требований, которые касаются и одежды. Она должны быть закрытой, а также без ярких оттенков. Укороченные варианты, типа футболок и шорт – полностью исключены. По традициям, иудеи носят темные костюмы.
Гиюр для женщин подразумевает соблюдение определенных требований:
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Внешний вид
Женщина не должна выглядеть вызывающе. Яркий макияж, распушенные волосы – все это под запретом. Отказаться придется от каблуков и украшений.
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Знание кашрут
Женщина должна знать список предписаний, которые связаны с процессом приготовления пищи.
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Посещение синагоги
Приобщение к вере подразумевает не только регулярное посещение синагоги, но и набожной еврейской семьи (делать это нужно каждый Шаббат). Данное условие выполнить сложнее всего. Поэтому еще до момента вступления в гиюр, необходимо найти семью, которая готова оказать помощь в данном вопросе.
Женщина не должна выглядеть вызывающе. Яркий макияж, распушенные волосы – все это под запретом. Отказаться придется от каблуков и украшений.
Женщина должна знать список предписаний, которые связаны с процессом приготовления пищи.
Приобщение к вере подразумевает не только регулярное посещение синагоги, но и набожной еврейской семьи (делать это нужно каждый Шаббат). Данное условие выполнить сложнее всего. Поэтому еще до момента вступления в гиюр, необходимо найти семью, которая готова оказать помощь в данном вопросе.
Евреи обязаны регулярно посещать синагогу, и постоянно обучаться.
Гиюр и гражданство Израиля
Новоиспеченные евреи или геры, имеют полное право подать на гражданство Израиля через гиюр. Если кандидат находится в Израиле, подать заявку на репатриацию можно в МВД, а при нахождении в России, необходимо обратиться в Консульство.
Гиюр при репатриации подразумевает предоставление свидетельства о принятии иудаизма, рекомендательного письма от судьи, а также еврейской общины и учителя. Дополнительно требуется личное описание всех подготовительных этапов, включая прохождение обряда.
Получить через гиюр гражданство Израиля – более чем возможно. Главное пройти через все установленные этапы. Искать наставников, проходить собеседования и собирать документы можно самостоятельно, или обратившись за помощью к профильным специалистам. Мы же занимаемся получением гражданства Израиля исключительно по корням.
Кто такие Гер и Гиерет
Гер и Гиерет – это лица, официально прошедшие процесс обращения в иудеев из неевреев. Гер – это мужчина, гиерет – это женщина. Новое «звание» люди получают сразу после процесса омовения в микве. После третьего погружения, человек официально становится гером или гиеретом.
Гиюр в Москве
В 2021 году был запущен сайт «Гиюр Москва». Здесь люди, желающие принять иудаизм могут пройти обучение. Запись на курсы по иудаизму осуществляется онлайн. Для изучения законов кашрута, Шаббата и цнюта необходимо пройти полноценное обучение.
Уроки проходят регулярно, каждую неделю. Дополнительно, в обязательном порядке необходимо найти индивидуального наставника. Для мужчин – раввина, для женщин – рабанит.
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Курсы гиюра
Что собой представляют курсы гиюра? Это обучение теоретической части, которое осуществляется учителем. В основе теории лежит изучение заповедей, обычаев еврейского общества и прочтение специальной литературы. Пройти курсы можно как на территории России, так и в Израиле.
Важно найти учителя, который будет не только обучать, но и давать рекомендации и наставлять.
Интересует гиюр, как пройти все процедуры?
Для начала необходимо отправить соответствующий запрос, пройти подготовительный этап, собрать и предоставить пакет документов и пройти обряд. Прохождение гиюр осуществляется по установленному алгоритму с регулярной проверкой прогресса кандидата.
Сколько времени потребуется на принятие гиюр?
Процесс сугубо индивидуальный, и зависит от желания и возможностей кандидата. В среднем, требуется один год. В некоторых случаях (при недостаточной подготовке), процесс может заняться до 3-х лет.
Можно не учить теорию?
Без знания заповедей, обычаев и молитв, сдать теоретический экзамен не получится. А без этой проверки, дальнейший процесс принятия иудаизма невозможен.
Можно избежать обрезания?
Этот процесс является обязательным на пути к новому вероисповеданию. Исключением выступает обрезание, сделанное в раннем возрасте. Без этого этапа омовение в святой воде невозможно.
Семье нужно изучать теорию?
Семья кандидата обязана знать заповеди, молитвы и обычаи еврейской общины. На заседании в Раввинском суде они также будут отвечать на вопросы. Некоторые вопросы задаются и детям.